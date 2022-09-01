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Зеленский рассказал, как Украина спасает африканские страны от голода

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Зеленский рассказал, как Украина спасает африканские страны от голода

Фото: Центр новостей ООН

В общей сложности уже более 1,5 миллиона тонн продовольствия было экспортировано морским путем из трех украинских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских аграриев, портовиков, дипломатов и чиновников, которые вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран.

Об этом он говорил в своем обращении вечером 31 августа.

“23 тысяч тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас самая плохая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода”, — сообщил украинский лидер.

Кроме того, Украина возвращает торговые связи со странами Аравийского полуострова. По словам президента, почти 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен.

“В общей сложности уже более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе. Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был признателен нашим людям”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, морской торговый порт "Южный", расположенный на востоке Одесской области, возобновляет обработку грузов. Первое с начала войны судно уже прибыло под погрузку подсолнечного шрота

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