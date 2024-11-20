Зеленский рассказал, когда был самый тяжелый период в войне

Война с Россией длится более тысячи дней. Сейчас опасно то, если Украина начнет терять единство. Впрочем, самыми трудными были первые дни войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News.

Украинский лидер заметил: хотя первые дни Великой войны были самыми тяжелыми, сейчас любое движение будет зависеть от единства против России.

"Я считаю, что это был самый трудный период. Сейчас этот период, этот момент зависит, я считаю, от нашего единства в Украине. Я считаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единства между Украиной и США ", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, решение об окончании войны зависит от президента-диктатора РФ Владимира Путина. Однако еще больше зависит от Соединенных Штатов Америки.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от права на всю свою территорию и не разрешит использовать государство в предвыборных баталиях.

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