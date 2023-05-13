Зеленский рассказал, на какую страну Путин хочет напасть следующей

Если Украина упадет, президент страны-агрессорки России Владимир Путин нападет на Молдову и страны Балтии, считает Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью итальянским СМИ.

"Нравится это странам Запада или нет, вы страны НАТО. А я точно знаю, что если Украина упадет, следующей будет Молдова", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что НАТО – это не только защита, но и ответственность. По его словам, общество этих стран должно знать — лучше помочь Украине, чем отправлять на войну собственных детей.

"Будет Молдова, будут балтийские страны. Балтийские страны — страны НАТО. И если, не дай Бог, они будут захвачены. Мы их уважаем и любим, но если Путин придет в страны НАТО, то вам придется отправлять своих детей, родителей на войну", — сказал Зеленский.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал сценарии, как РФ может захватить Молдову и создать угрозу для Украины.

Читайте также: