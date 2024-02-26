Зеленский рассказал, о чем Макрон будет говорить на встрече с европейскими лидерами по Украине

В Париже 26 февраля должна пройти встреча президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами государств Европы, которые посвятят поддержке Украины Европой на фоне полномасштабной российской войны. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с Макроном усиление нашей страны и срочные шаги партнеров.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге в понедельник, 26 февраля, в Киеве, проведенном совместно с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Подходящим видео поделился корреспондент OBOZ.UA.

Зеленский сказал, что его французский коллега "знает все, что нам нужно".

"Это было его предложение – собрать европейских партнеров для того, чтобы… предложить соответствующие срочные шаги с их стороны", – отметил гарант.

Напомним, западные СМИ пишут, что глава Франции Макрон намерен призвать к "коллективному рывку" против России – на фоне того, что американская помощь для нашего государства все еще застряла в Конгрессе. В Париже отмечают — хотят послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине.

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