Зеленский рассказал о крахе режима Путина: "Хищники съедят хищника. Найдут причину убить убийцу"

Президент подчеркнул, если человек поддерживает войну – он убийца.

Президент Владимир Зеленский убежден, что режим кремлевского диктатора Владимира Путина рухнет. Впрочем, к россиянам обращаться украинцам нет смысла, ведь там нас не хотят слышать.

Об этом глава государства рассказал в документальном проекте "Год" Дмитрия Комарова.

Зеленский подчеркнул, что в Российской Федерации точно наступит момент, когда хрупкость кремлевского режима ощутят внутри России. Когда именно, глава государства говорит, что не знает. Впрочем, уверен, это обязательно произойдет.

"Тогда хищники съедят хищника. Им потребуется причина. Они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то... Они найдут причину убить убийцу", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский выразил мнение о том, что обращаться к населению России нет смысла. Ведь граждане страны-агрессорки аплодируют и радуются новостям о смерти мирных украинцев.

"К сожалению, они не слышат, это стена. То, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того чтобы плакать, это колоссальная трагедия", — подчеркнул Зеленский.

Президент говорит, что не стоит оправдывать кого-либо. По его словам, если человек поддерживает войну – он убийца.

Напомним, на пресс-конференции 24 февраля Зеленский сказал: ему безразлично, что будет с агрессоркой Россией после войны — после ее поражения. По словам президента, в Кремле не думают о собственном государстве и о собственных гражданах.

Также глава дежавы заявил, что уже не сядет за стол переговоров с Кремлем. Высказываясь о Путине, президент Украины сказал: "Не тот уже человек, там не с кем говорить".

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