Зеленский рассказал о "очень важной задаче", которую выполняют сейчас ВСУ в Бахмуте

Украинские военные находятся в Бахмуте, город не оккупирован Россией. Там подразделения Силы обороны выполняют "очень важную задачу".

Об этом сказал украинский президент после выступления G7 в Японии в воскресенье, 21 мая.

"Мы не бросаем людей умирать, для нас люди – это сокровище, это самое главное, что у нас есть. Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это происходит. Я не могу. делиться с вами тактическими взглядами наших военных, но мы сегодня видим, что страна, которая в десятки раз нас больше, не может выиграть эту войну. ценя жизнь людей. Сложнее всего — если в Бахмуте была бы какая-то военно-тактическая ошибка, и люди могли бы быть в окружении. Военные знают, как не допустить, чтобы наши люди попали в плен к врагу", — прокомментировал Зеленский.

"Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках — делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому не может быть", — подчеркнул президент Украины.

Россиянам не удалось окружить Бахмут

Ситуация в Бахмутском направлении стабилизируется. По данным Минобороны, украинские военные взяли город в полуокружение, а кафиры потеряли часть господствующих высот вокруг города. Украинские защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

По словам самих военных, ситуация в городе – критическая, но находится под контролем. Идут тяжелые непрекращающиеся бои, работает тяжелая артиллерия противника, работает пехота, стрелковое оружие.

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