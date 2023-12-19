Зеленский заявил, при каких условиях возможны переговоры с Россией: "Вопрос о них актуален"

После этой встречи Украина будет работать над организацией саммита на уровне лидеров.

В Швейцарии состоится встреча в рамках Экономического форума – Украина будет работать над тем, чтобы там присутствовали представители всех континентов, в частности, Глобального Юга.

Об этом во время пресс-конференции 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“У нас есть формула мира – единственная площадка, которая работает. Последняя встреча на Мальте была очень неплохой. После этого встреча пройдет в Швейцарии в рамках Экономического форума. Будет такой сегмент безопасности. Мы будем работать над тем, чтобы присутствовали представители всех континентов, в частности, Глобального Юга, и чтобы было так же восемь десятков стран”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что после этой встречи Украина будет работать над организацией саммита на уровне лидеров, потому что на этой встрече будут проработаны последние пять пунктов "Формулы мира".

"Первые пять пунктов были проработаны между советниками на встрече в Мальте... Будет договоренность между странами фундаментальных вещей, с которыми мы начнем работать и готовить соответствующий документ. Когда будет готов соответствующий документ, мы сможем его в том или ином формате передать представителям РФ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, когда все государства мира смогут объединиться вокруг документа, то этот документ может быть передан через ООН или через других лидеров российской стороне.

“Если она будет готова этот документ воспринимать, это будет говорить о том, что вопрос о переговорах актуален. Сейчас он не актуален. Запроса от РФ не вижу, в действиях этого не вижу, в риторике вижу только наглость и убийство”, – заметил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что никогда не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном войну в Украине и возможность переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также ведущие новости дня: