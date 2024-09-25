Зеленский сделал громкое заявление перед представлением мирного плана: что сказал президент на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в преддверии представления мирного плана Украины во время встречи с президентом США Джо Байденом 26 сентября. В частности, украинский президент заявил, что в ООН невозможно справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку Россия пользуется правом вето и Организация Объединенных Наций бессильна остановить войну, однако это может сделать украинская формула мира.

Об этом говорилось в речи Зеленского во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

"К сожалению, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку слишком многое зависит от Совета безопасности, от права вето. Когда агрессор пользуется правом вето, ООН бессильна остановить войну. Но формула мира может это сделать. И еще раз: в ней нет права вето. Поэтому это лучшая возможность для мира", — сказал Зеленский во время выступления.

О формуле мира

Во время речи Зеленский убеждал, что формула мира является лучшей возможностью для правления справедливости, ведь украинцы никогда не примут, что Украине может быть навязано колониальное прошлое вместо мира.

"Когда кто-то предлагает альтернативы, половинчатые планы урегулирования, так называемые "наборы принципов" – то не только игнорирует интересы и страдания украинцев, наиболее пострадавших от войны, не только игнорирует реальность, но также дает Путину политическое пространство продолжать войну", — отметил президент .

Он добавил, что его формула мира, как глобальная инициатива, существует уже два года.

"И, возможно, кто-то хочет Нобелевскую премию за их политическую биографию о "замороженном перемирии" вместо реального мира, и единственным вознаграждением от Путина в ответ будет больше страданий и катастроф", — сказал Зеленский.

"Мы должны четко дать понять: война закончилась. Это — "формула мира". Какая из ее частей может быть неприемлема для любого, кто придерживается Устава ООН?", — добавил он.

Основные пункты плана достижения мира

"Мы должны восстановить ядерную безопасность, использование энергии как оружия должно прекратиться, мы должны обеспечить пищевую безопасность, мы должны вернуть домой всех наших захваченных солдат и гражданских, вероятно депортированных в Россию", — отметил Зеленский.

Он отметил необходимость соблюдения устава ООН и гарантии права Украины на территориальную целостность и суверенитет.

"Так, как мы это делаем для каждого другого государства... Мы должны вывести российские оккупационные войска, что положит конец боевым действиям в Украине. Мы должны привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности. Мы должны остановить экоцид… Мы не должны допустить второго или подобного российскому вторжению", — отметил Зеленский.

Об уничтожении инфраструктуры Украины

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины. Поэтому из-за российских атак по инфраструктуре миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой.

"Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру. Потенциально миллионы людей, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Именно к этому стремится Путин", — сказал он.

"Представьте страну с разрушенной на 80% энергосистемой": как Путин побуждает Украину к "миру"

По словам Зеленского, в частности, уничтожением украинской энергосистемы глава кремля Владимир Путин хочет побуждать Украину к так называемому миру.

"Представьте, пожалуйста, вашу страну с разрушенной на 80% энергосистемой. С такими масштабами разрушений – что это будет при жизни?" – сказал президент Украины с трибуны.

Напомним, в среду, 25 сентября, Владимир Зеленский выступил с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября он встретится с президентом США Джо Байденом и представит ему мирный план Украины.

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