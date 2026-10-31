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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Зеленский сделал заявление о привлечении Турции к мирным переговорам: о чем договорились с Эрдоганом

В ходе встречи в Турции Владимир Зеленский и Реджеп Таип Эрдоган согласовали дальнейшую работу Черноморского зернового коридора и обсудили расширение будущей дипломатической площадки.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом. Главными темами встречи стали безопасность судоходства в Черном море и подготовка новых дипломатических контактов на международном уровне.

Об этом заявил президент Украины на совместной пресс-конференции с президентом Турции, передает Clash Report.

Функционирование зернового коридора

По словам главы государства, стороны достигли договоренностей по продолжению совместной работы по восстановлению и обеспечению стабильной работы Черноморского зернового коридора.

«Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились работать над Черноморским зерновым коридором. Наша цель — сделать так, чтобы этот коридор продолжал существовать и работал эффективно», — заявил Владимир Зеленский.

Новый формат переговоров в ноябре

Отдельное внимание во время встречи было уделено подготовке к дипломатическим контактам с участием международных партнеров. В настоящее время идет подготовка к трехстороннему формату с участием Украины, Соединенных Штатов и России, проведение которого планируется в первой половине ноября.

Украинская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы дипломатический процесс был как можно более широким.

«С господином президентом мы обсудили перспективы и возможности этого формата, в том числе вовлечение Турции в мирные переговоры и всю Европу в этот процесс, а также возможность проведения встреч именно здесь, в Турции», — подчеркнул президент Украины.

Турция уже не раз выступала переговорной площадкой и медиатором в переговорах между сторонами конфликта, и сейчас Анкара снова рассматривается как одна из ключевых локаций для будущих диалогов.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Встреча двух президентов прошла в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

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