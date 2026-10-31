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Зеленский сделал заявление о привлечении Турции к мирным переговорам: о чем договорились с Эрдоганом
В ходе встречи в Турции Владимир Зеленский и Реджеп Таип Эрдоган согласовали дальнейшую работу Черноморского зернового коридора и обсудили расширение будущей дипломатической площадки.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию, где провел переговоры с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом. Главными темами встречи стали безопасность судоходства в Черном море и подготовка новых дипломатических контактов на международном уровне.
Об этом заявил президент Украины на совместной пресс-конференции с президентом Турции, передает Clash Report.
Функционирование зернового коридора
По словам главы государства, стороны достигли договоренностей по продолжению совместной работы по восстановлению и обеспечению стабильной работы Черноморского зернового коридора.
«Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились работать над Черноморским зерновым коридором. Наша цель — сделать так, чтобы этот коридор продолжал существовать и работал эффективно», — заявил Владимир Зеленский.
Новый формат переговоров в ноябре
Отдельное внимание во время встречи было уделено подготовке к дипломатическим контактам с участием международных партнеров. В настоящее время идет подготовка к трехстороннему формату с участием Украины, Соединенных Штатов и России, проведение которого планируется в первой половине ноября.
Украинская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы дипломатический процесс был как можно более широким.
«С господином президентом мы обсудили перспективы и возможности этого формата, в том числе вовлечение Турции в мирные переговоры и всю Европу в этот процесс, а также возможность проведения встреч именно здесь, в Турции», — подчеркнул президент Украины.
Турция уже не раз выступала переговорной площадкой и медиатором в переговорах между сторонами конфликта, и сейчас Анкара снова рассматривается как одна из ключевых локаций для будущих диалогов.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Встреча двух президентов прошла в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.