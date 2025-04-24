Зеленский сказал, что получили США в обмен на военную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в программе The Ben Shapiro Show отметил, что когда США помогали Украине , это также полезно для укрепления американской армии и ее боеготовности.

Об этом пишет New York Post.

Зеленский подсчитал, что Украина получила от США оружие и другую помощь в сфере безопасности на сумму около 105 миллиардов долларов. Украинский лидер подчеркнул, что эта помощь подлежит проверкам со стороны США для обеспечения ее надлежащего распределения и заявил, что Украина также проводит собственные аудиты.

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«У меня есть собственный внутренний аудит и моя страна четко документирует, сколько помощи было оказано. В самом начале войны мы видели, что Россия пыталась подорвать поддержку и помощь из Соединенных Штатов. И они хотели подорвать это с помощью фейковых новостей и других инструментов. Вот почему мы однажды сказали: мы открыты, присылайте инспекторов», – рассказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что любое американское оружие, направленное в Украину, оказалось «где-то за границей», как предполагали некоторые критики. В то же время, помощь Украине была полезна и для боеготовности американских военных. Кроме того, Украина делится с Америкой всем приобретенным опытом о ведении войны и разработке оружия.

«Соединенные Штаты получили полную и открытую информацию о дронах. Это новое оружие, которого не было в США до войны. Сейчас у Соединенных Штатов есть весь этот опыт, все эти разработки», — пояснил Зеленский.

По его словам, за три года войны Пентагон увеличил производство критических боеприпасов, которых оказалось недостаточно, когда встал вопрос оказания военной помощи Украине. В то же время американские эксперты по обороне усвоили уроки ведения боевых действий на «гиперпрозрачном» современном поле боя.

Напомним, Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Трамп осознал, что Россия является агрессором и перестал говорить, что Украина развязала эту войну. Он также выразил надежду на «более плодотворные встречи с президентом Трампом».