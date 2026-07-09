Зеленский сказал, может ли Украина помешать России поставке горючего из Индии, КНР и Казахстана

Президент Украины Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже повлияла на способность России обеспечивать себя горючим, поэтому страна-агрессор вынуждена наращивать его импорт из-за рубежа.

Об этом Зеленский заявил во время онлайн-общения с журналистами.

Так глава государства ответил на вопрос, может ли Украина дипломатическими или другими средствами помешать поставке топлива в Россию из нейтральных стран, в частности, Индии, Китая и Казахстана.

Реклама

По словам Зеленского, к этому перечню следует добавить и Беларусь.

«Я бы еще прибавил Беларусь, там серьезный процент. Они сегодня помогают России», — сказал президент.

Украина уже добилась результата

В то же время президент подчеркнул, что сама постановка вопроса свидетельствует о беспрецедентной ситуации для России.

«Ваш вопрос звучит как исторический анекдот. Правда. Такая страна, как Россия, экономика которой всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей, сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо. Каким-то образом увеличить возможность закупки, импорта горючего», — отметил Зеленский.

Реклама

Президент подчеркнул, что Украина уже добилась результата в этом направлении.

«Поэтому не помешала ли Украина? Уже. Уже Украина помешала. Мы уже это сделали», — заявил он.

По мнению главы государства, нынешняя ситуация является результатом решения Кремля начать полномасштабную войну против Украины.

«Между нами говоря, я думаю, что если бы Ельцин знал, что через 20 лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама глупо решила развязать войну, то, думаю, он избрал бы другого преемника», — сказал Зеленский.

Реклама

Президент не уточнил, о каких именно дополнительных шагах по ограничению поставок топлива в Россию может идти речь, однако подчеркнул, что Украина уже существенно повлияла на топливную ситуацию в стране-агрессоре.

Тем временем Россия ударила по Запорожью дронами. После попадания в АЗС вспыхнул большой пожар. В результате удара БпЛА РФ там погиб один человек.

Новости партнеров