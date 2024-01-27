В субботу, 27 января, немецкая политик Сара Вагенкнехт на первом съезде своей партии в Берлине подвергла резкой критике поставки Германией вооружений Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, лидер "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW), которую называют "подругой Путина", обвинила главу оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца в том, что он "требует передать Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS, которыми Зеленский сможет обстреливать Москву".

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Сара Вагенкнехт считает, что поставки Украине вооружений только затягивают войну и требует начать мирные переговоры между Киевом и Москвой без предварительных условий. Она цинично называла войну "бизнесом", в котором говорится "о сырье, о сферах влияния и всегда о продаже вооружений".

“Как в свое время в отношении афганского Гиндукуша говорили, что там защищается и наша свобода, так и сейчас во имя нашей свободы должны дальше страдать и умирать украинцы, а мы поставляем им вооружение для достижения победы, в которую больше не верят даже сами украинские генералы ”, — заявила политик.

Сара Вагенкнехт также считает, что западные санкции вредят не России, а Германии, и критикует Шольца за отказ покупать "экологический" российский трубопроводный газ. При этом лидер BSW почему-то умолчала о том, что никаких санкций против российского трубопроводного газа нет, а Россия по собственной инициативе прекратила его поставки в Германию.

Кто такая Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт – ветеранка германской политики, рожденная в семье немки и иранца. Она выросла в Восточной Германии и в 1989 году вступила в марксистско-ленинистскую Социалистическую единую партию, правившую в социалистической Германской демократической республике. С момента создания традиционно пророссийской партии Die Linke в 2007 году Вагенкнехт была ее самой заметной фигурой.

23 октября в Берлине вместе с несколькими единомышленниками Вагенкнехт заявила журналистам о создании ассоциации, которая будет носить ее имя – "Альянс Сара Вагенкнехт – за ум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно – BSW).

Напомним, в Германии появится еще одна политическая партия – "Союз ценностей" (WerteUnion), готовая сотрудничать с "Альтернативой для Германии" – AfD (националистическая и право-популистская политическая партия Германии).

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