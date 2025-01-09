Зеленский сообщил, как отреагировала Британия на инициативу направления международного контингента в Украину

Президент отметил, что такая инициатива может являться серьезной составляющей будущих гарантий безопасности.

Великобритания положительно воспринимает начатую Францией инициативу направления международного контингента в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам по результатам встреч в Германии и Италии.

"Эта инициатива может стать частью гарантий безопасности для Украины. Безусловно, одним контингентом некоторых стран не обойдется – этого, я считаю, недостаточно. Но то, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности – да", – сказал глава украинского государства.

Он напомнил, что эта инициатива была начата президентом Франции Эманюэлем Макроном.

"Британцы смотрят положительно. Но я буду в деталях говорить об этом с премьер-министром на нашей встрече. Она состоится – у него будет визит в Украину", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что между Украиной и Великобританией уже есть серьезные решения, о которых станет известно впоследствии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Событие ожидают в феврале.

Читайте также: