Зеленский сообщил о присоединении Австрии к созданию спецтрибунала по агрессии России

Зеленский обратился и к участникам конференции в Лондоне по обсуждению Международного трибунала и призвал специалистов сделать так, чтобы агрессор был наказан.

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с канцлером Австрии Нехаммером о создании спецтрибунала по агрессии России против нашего государства.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения 20 марта.

"Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против нашего государства. (...) Недостаточно привлечь к ответственности виновных в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за само первоначальное преступление, которое породило все другие преступления этой войны. Именно это обеспечит специальный трибунал. Ежедневно мы приближаем его создание", — добавил президент.

Он также сообщил, что 20 марта совместная работа Украины с Международным уголовным судом обсуждалась в Лондоне во время конференции министров юстиции Европы.

Президент Украины особо отметил бойцов 56-й и 57-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ.

"Спасибо вам, ребята! Спасибо за силу и стойкость в обороне Бахмута", – сказал он.

Также Зеленский выразил благодарность воинам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, десантникам "семьдесят евятки", морпехам 35-й и 36-й отдельных бригад, 74-й отдельному разведбату, артиллеристам 55-й бригады "Запорожская Сечь", 406-й отдельной артиллерийской бригаде и 131-му отдельному разведбату.

Добавим, что страна-агрессор сосредоточила усилия на развитии наступления в Луганской и Донецкой областях.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что у оккупантов нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме как в Луганской и Донецкой областях.

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