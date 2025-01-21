Зеленский сообщил, сколько миротворцев нужно Украине, чтобы предотвратить новый напад России

В Украине нужно будет разместить по меньшей мере 200 тысяч европейских миротворцев, чтобы предотвратить новый напад России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает DW.

После достижения соглашения о прекращении огня Украине потребуется по меньшей мере 200 тысяч европейских миротворцев.

"200 тысяч, это минимум. Это минимум, иначе это ничто", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

По его словам, президент РФ Путин может предъявить возможное требование по сокращению украинской армии в пять раз.

Зеленский отметил, что уменьшение украинской армии в разы будет одним из важных вопросов в ходе вероятных переговоров по миру.

"Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа – это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор Путину... Это то, чего он хочет. Мы не позволим этому произойти", – сказал президент.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов назвал причину, почему миротворцы не смогут быть введены в Украину. По его словам, миротворческие операции возможны только с согласия двух сторон, и Россия никогда не согласится с этим, поскольку это ей невыгодно.

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