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Зеленский сообщил, сколько миротворцев нужно Украине, чтобы предотвратить новый напад России

Зеленский сообщил, сколько миротворцев нужно Украине, чтобы предотвратить новый напад России

Президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства ответил, какие требования Путина будут неприемлемы для Украины.

В Украине нужно будет разместить по меньшей мере 200 тысяч европейских миротворцев, чтобы предотвратить новый напад России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает DW.

После достижения соглашения о прекращении огня Украине потребуется по меньшей мере 200 тысяч европейских миротворцев.

"200 тысяч, это минимум. Это минимум, иначе это ничто", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

По его словам, президент РФ Путин может предъявить возможное требование по сокращению украинской армии в пять раз.

Зеленский отметил, что уменьшение украинской армии в разы будет одним из важных вопросов в ходе вероятных переговоров по миру.

"Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа – это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор Путину... Это то, чего он хочет. Мы не позволим этому произойти", – сказал президент.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов назвал причину, почему миротворцы не смогут быть введены в Украину. По его словам, миротворческие операции возможны только с согласия двух сторон, и Россия никогда не согласится с этим, поскольку это ей невыгодно.

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