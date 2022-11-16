Зеленский уверен, что в Польше упала и взорвалась российская ракета, и дал этому доказательства

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что на территорию Польши упала именно российская ракета и привел серьезные аргументы.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с представителями СМИ в среду, 16 ноября.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Я хочу, чтобы мы были справедливыми и если это было использование нашего ПВО, то я хочу этих доказательств. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что командование Воздушных сил Украины готово предоставить все доказательства следствию, чтобы установить причины инцидента и виновных.

"С 25 ударов по времени совпадает один по территории Украины. У нас серьезные позиции. У нас есть фиксация, что та ракета, которая совпадает по времени с тем случаем (взрывом в Польше – ред.), разорвалась в небе на нашей территории.. Да, мы не можем исключать, что из-за погодных условий какой-то обломок мог улететь. Главное — диаметр 20 метров, глубина — 5 метров. Может быть обломок? Я считаю, что это была российская ракета, заслушав доклад военных", — пояснил он.

Кроме того, Зеленский считает, что Украину нужно допустить на место инцидента, а также включить украинских представителей в общую следственную группу. По его словам, это будет справедливо.

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Взрыв ракеты в Польше: что известно

В Польше произошел взрыв 15 ноября неподалеку от границы с Украиной, в результате инцидента погибли два человека. Польские СМИ сразу сообщили, что это могли быть российские ракеты.

Лидеры Европы предполагают, что это была российская ракета. В то же время, президент США Джо Байден заявил о наличии информации, свидетельствующей, что эта ракета была запущена не с территории РФ.

Однако западные политики отмечают, чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – российские ракетные удары по Украине. Каким может быть ответ России, в Польше проводит консультации с партнерами по НАТО в рамках четвертой статьи Устава Альянса.

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