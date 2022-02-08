Зеленский уволил посла Украины в Польше Дещицу и назначил нового: кто им стал

Андрей Дещица занимал должность посла в Польше более 7 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше Андрея Дещицу и назначил на его место нового.
Соответствующие указы №43-44 главы государства появились на сайте офиса президента 8 февраля.
Указом №43 Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша. Другим указом №44 украинский лидер назначил на его место Василия Зварыча.
"Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", – говорится в документе от 8 февраля.
Известно, что Андрей Дещица занимал должность посла Украины в Польше более 7 лет. Он был назначен на эту должность в 13 октября 2014 года. До этого Дещица недолго – 27 февраля 2014-19 июня 2014 – исполнял обязанности министра иностранных дел Украины.
Что известно о новоназначенном после в Польше
Информации о новоназначенном после в Польше немного. Известно, что Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информационной политики украинского внешнеполитического ведомства.
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