Зеленский уволил посла в Казахстане, который заявлял о необходимости "убить больше россиян"

Украинский посол в Казахстане, ставший фигурантом дипломатического скандала, лишился своего поста.
Во вторник, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Чрезвычайного на Полномочного посла в Казахстане Петра Врублевского, получившего нежелательный статус из-за своих недипломатических высказываний.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В тексте документа не уточняется причина увольнения.
Известно, что ранее Петр Врублевский стал фигурантом дипломатического скандала, когда по просьбе прокомментировать ситуацию в Украине заявил: “Пытаемся убить больше их [россиян]. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям”.
Это заявление вызвало отрицательную реакцию со стороны министерства иностранных дел Казахстана.
“До украинской стороны было доведено о неприемлемости высказывания Петра Врублевского, затрагивающего чувство казахстанцев, особенно этнических россиян. Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла”, — сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Напомним, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обозвала посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "воинственным русофобом" за его высказывания об убийстве россиян и заявила, что Казахстан обещал его выслать из страны, но не сдержал своего слова.
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