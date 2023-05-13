Зеленский в Италии: с кем встречался и что говорил украинский лидер

Главные события и заявления в ходе визита президента Украины в Рим.

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Италии Рима. Первыми украинского лидера "приветствовали" истребители итальянских военно-воздушных сил, взявшие самолет президента Украины под свое сопровождение.

ТСН.ua собрал информацию о главных событиях и заявлениях, прозвучавших во время визита.

Поддержка президента Италии

Президент Италии встретил Владимира Зеленского в своей официальной резиденции – Квиринальском дворце. Разговор двух лидеров продолжался около 25 минут.

"Италия в сотрудничестве с главными членами Альянса будет продолжать оказывать необходимую поддержку, в том числе военную, чтобы можно было достичь справедливого мира для Украины, который может существовать только в том случае, если Россия прекратит военные действия", — заверил украинского президента Серджо Маттарелла.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой / Фото: Сайт президента Украины

Итальянский президент также подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать жесткое применение санкций, которые назвал одним из главных инструментов против агрессора.

"Мы ценим важную военную помощь, которая дает нашей стране возможность противостоять российской агрессии. Залог нашего успеха в поле боя – своевременное получение необходимой помощи. Италия была и есть на правильной стороне, на стороне правды в этой войне”, — отметил в ответ Зеленский.

Переговоры с премьером Мелони

В Палаццо Киджи Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джорджией Мелони.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, безопасное, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – сказал после переговоров украинский лидер.

По словам президента, на встрече также говорилось о реализации украинской "формулы мира".

Президент Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони / Фото: Сайт президента Украины

Глава итальянского правительства заявила, что она уверена в предстоящей победе Украины. Мелони отметила, что ее правительство будет работать с союзниками, чтобы предоставить дополнительную военную помощь Украине.

Об ожиданиях от саммита НАТО

На совместной пресс-конференции с главой правительства Италии президент Зеленский заявил, что рассчитывает получить определение алгоритма присоединения Украины к НАТО и понимание гарантий безопасности до членства во время июльского саммита Альянса в Вильнюсе.

"Украина уже защищает общую свободу так, как это делал бы, уверен, любой член Альянса", – сказал президент.

Встреча с Папой Римским

Частная аудиенция Владимира Зеленского с Папой Франциском состоялась в Апостольском дворце Ватикана и длилась около 40 минут.

Папа Франциск заверил Зеленского о своих постоянных молитвах. Они согласились с постоянным требованием продолжать оказывать гуманитарную помощь населению, и Папа подчеркнул, в частности, необходимость "жестов гуманности" относительно наиболее уязвимых, невинных жертв конфликта.

Президент Зеленский на частной аудиенции с Папой Римским Франциском / Фото: Сайт президента Украины

По традиции лидеры обменялись подарками. В частности, Папа Римский Франциск подарил президенту Зеленскому бронзовую скульптуру, олицетворяющую оливковую ветвь – символ мира.

Украинский президент привез Папе произведение искусства, изготовленное из пуленепробиваемой пластины, и картину "Потеря" об убийстве детей во время конфликта.

Об ожиданиях от Ватикана

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским Франциском отдельно отметил военные преступления России, связанные с похищением и депортацией украинских детей.

"Призвал Ватикан присоединиться к усилиям Украины, направленным на возвращение незаконно и принудительно вывезенных в Россию, де-факто похищенных украинских детей", — написал он после встречи в своем Telegram-канале.

О Трампе и войне

Во время интервью итальянским СМИ президент Зеленский скептически оценил заявление экспрезидент США Дональда Трампа, обещавшего закончить войну в Украине через 24 часа после избрания на новый срок.

По его словам, когда Трамп был в Белом доме, то не смог завершить продолжавшуюся уже тогда войну.

"Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос", — сказал Зеленский.

О будущих целях российской агрессии

В разговоре с итальянскими журналистами Зеленский подчеркнул, что если Украина падет, президент государства-агрессора Владимир Путин нападет на Молдову и страны Балтии.

Президент Зеленский ответил на вопросы итальянских журналистов / Фото: Сайт президента Украины

"Будет Молдова, будут балтийские страны. Балтийские страны — страны НАТО. И если, не дай бог, они будут захвачены... если Путин придет в страны НАТО, вам придется отправлять своих детей, родителей на войну", — предостерег украинский лидер. .

О контрнаступлении ВСУ

В интервью итальянским СМИ президент Зеленский заявил, что первые важные шаги по украинскому контрнаступлению состоятся уже в скором времени.

“Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает этот замысел, а наш народ…. Я не могу вам ответить [где и когда начнется контрнаступление]. Но вы точно это увидите, а Россия это точно ощутит", – сказал украинский лидер.

Напомним, как сообщили немецкие СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, прибудет с визитом в Германию, который произойдет впервые после полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину.

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