Зеленский показал войну на iPad: как Украина отбивает атаки РФ

Президент Украины / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании продемонстрировал современные украинские оборонные технологии на iPad и заявил, что мир уже вошел в новую эру войны — эру дронов и искусственного интеллекта.

Об этом он сказал, выступая в британском парламенте.

«Если бы мир остановил Путина в 2022 году, сейчас не пришлось бы защищаться от атак дронов»

По словам главы Украины, если бы международное сообщество остановило Россию еще в 2022 году, человечество могло бы избежать масштабной войны дронов.

Реклама

«Если бы мир остановил Путина в 2022 году, сейчас не пришлось бы защищаться от атак дронов», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что современные технологии кардинально изменяют характер войны.

Это означает эволюцию оружия, эволюцию войны и эволюцию преступности. Никто не может предсказать, куда приведет эта эволюция, но мы должны идти в ногу с ней», — заявил президент.

Зеленский отметил, что уже в ближайшее время вооружение будет работать на базе искусственного интеллекта, способного действовать быстрее человека.

Реклама

Он также рассказал, что Украина фактически каждый день находится под атаками РФ.

«Почти нет ночей без российских ударов», — подчеркнул президент.

По его словам, во время одной из атак было зафиксировано около 500 ударов за ночь. В это время украинские военные с помощью iPad могли в режиме реального времени анализировать эффективность ПВО и рассматривать каждую атаку отдельно после ее завершения.

Около 1000 дронов-перехватчиков ежедневно

Президент подчеркнул, что для эффективной защиты недостаточно только ракетных систем, таких как Patriot, нужна комплексная система противодействия, включающая радары, перехватчики и другие элементы.

Реклама

Украина, по его словам, нуждается около 1000 дронов-перехватчиков ежедневно — и имеет потенциал производить их в таких объемах. Такие беспилотники уже активно используются для уничтожения враждебных целей.

Украинские инженеры создали радарные системы, способные работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы, а также технологии, позволяющие подробно отслеживать каждую российскую атаку на города.

Зеленский отметил, что Украина уже научилась эффективно противодействовать дешевым дронам типа «Шахед» и готова делиться этими решениями с союзниками.

«Мы можем помочь нашим партнерам защитить их территории — как в Европе, так и на Ближнем Востоке», — заявил он.

Реклама

Президент также предупредил, что новые угрозы быстро распространяются: дроны могут запускаться не только на суше, но и с моря, в том числе с кораблей.

Украине удалось фактически вытеснить российский флот

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию в Черном море, где, по его словам, Украине удалось фактически вытеснить российский флот на отдаленные базы благодаря морским дронам.

«Российский флот, ранее бывший мощным, сейчас не имеет эффективного способа противодействовать нашим дронам», — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что главными вызовами для Украины остаются нехватка горючего и ракет для беспилотников.

Реклама

Президент подчеркнул, что общества ожидают от лидеров четких ответов на будущее, и если их нет, растет поддержка радикальных решений, которые могут дестабилизировать государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина отправила на Ближний Восток 201 военного эксперта для защиты стран Персидского залива от иранских дронов-камикадзе.

Тем временем премьер Британии Кир Стармер во время личной встречи с президентом Украины сказал, чего нельзя допустить из-за войны в Иране.