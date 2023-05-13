Зеленский в Риме заявил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба

Зеленский прибыл в Рим с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони в Риме заявил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба.

Дополнительные подробности президент не предоставил, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, по безопасности, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – сказал Зеленский.

Также читайте Страны G7 увеличили объем помощи Украине: о какой сумме идет речь

По словам президента, на встрече также говорилось о реализации "формулы мира".

"К сожалению, Россия ответила на нашу "формулу мира" ракетами и артиллерией. Их не интересует мир", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Рим с официальным визитом. Его встречали истребители военно-воздушных сил Италии.

Читайте также: