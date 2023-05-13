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Зеленский в Риме заявил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленский в Риме заявил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба

Владимир Зеленский в Риме заявил о важных решениях по защите украинского неба / Фото: Офис президента Украины

Зеленский прибыл в Рим с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони в Риме заявил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба.

Дополнительные подробности президент не предоставил, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, в частности, по безопасности, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба", – сказал Зеленский.

По словам президента, на встрече также говорилось о реализации "формулы мира".

"К сожалению, Россия ответила на нашу "формулу мира" ракетами и артиллерией. Их не интересует мир", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Рим с официальным визитом. Его встречали истребители военно-воздушных сил Италии.

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Дата публикации
Просмотры
571
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