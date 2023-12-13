Зеленский в США затронул вопрос необходимости Украине ракет ATACMS — СМИ

Глава государства пообещал отчитаться о том, как будут израсходованы средства США.

Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости поставки нашему государству ракет ATACMS. Речь шла об этом во время встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как стало известно, во время серии встреч в США Владимир Зеленский отметил срочную потребность в дополнительной помощи. Глава государства пообещал отчитаться о том, как будут израсходованы средства США.

В то же время спикер Джонсон в очередной раз подчеркнул, что любая помощь Украине должна сопровождаться мощным финансированием безопасности границы США с Мексикой.

Сам Зеленский не вмешивался в переговоры по вопросам границы в Сенате. Законодатели, которые и так были скептически настроены относительно быстрого предоставления Украине финансирования, показали, что его обращение мало изменило их мнение.

Издание одновременно пишет, что прием Зеленского в Белом доме был "намного теплее", чем в прошлые разы. В свою очередь эксперты по национальной безопасности в администрации и за ее пределами высказывали опасения, что отказ от помощи Украине не только расширит возможности Путина, но и повредит позиции США среди других важных союзников по всему миру, в частности, Тайваня.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что кто контролирует небо – контролирует продолжительность войны.

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