Зеленский вертолетом полетел на встречу с королем Чарльзом

Президент Украины Владимир Зеленский полетел на встречу с королем Чарльзом III после участия в саммите по Украине, который проходит в Лондоне.

Об этом пишет Sky News.

Зеленский встретится с королем и королевой Камиллой в имении Сандрингем в графстве Норфолк в Восточной Англии.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 марта вылетел из Лондона вертолетом, чтобы провести переговоры с монархом.

Источник добавляет, что 76-летний король Чарльз ІІІ намерен провести переговоры с Зеленским на фоне "тревожного трансатлантического дипломатического напряжения".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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