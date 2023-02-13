Зеленский впервые говорил с президентом Филиппин: о чем договорились

Зеленский провел совещание с международным блоком правительства и Офиса по поводу промежуточных итогов нашего дипломатического марафона.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Норвегии обсудили новый оборонный пакет помощи для Украины. Глава государства также говорил с руководителями Кипра и Филиппин.

Об этом говорилось в обращении главы государства 13 февраля.

Зеленский поблагодарил премьера Норвегии за новый оборонный пакет и "беспрецедентную программу поддержки от Норвегии", которая готовится к утверждению и рассчитана на 5 лет – стабильной поддержки Украины.

"Норвегия действительно помогает нам укрепляться как на земле, так и в небе и на море. Тысячи жизней украинцев были спасены благодаря своевременной и мощной норвежской помощи. Но весома также энергетическая, политическая и другая поддержка от наших норвежских друзей", — добавил Зеленский.

Также он говорил с новоизбранным президентом Кипра и поздравил его с победой на выборах.

"Обсудили отношения между нашими государствами и договорились работать вместе ради общей безопасности – наших стран и всей Европы", – сообщил Зеленский.

Впервые в истории двусторонних отношений глава Украины говорил с президентом Филиппин и поблагодарил его за поддержку в международных организациях.

"Это чрезвычайно важно для Украины – иметь содержательные отношения со всем регионом Юго-Восточной Азии и с каждым государством этого региона. Мы продолжим соответствующее движение. И вообще украинская дипломатия имеет четкую задачу – выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными всем тем государствам и народам, с которыми мы пока не имеем стабильных связей. Это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки", — добавил Зеленский.

Напомним, после визита Владимира Зеленского в Британию страна может передать Украине ракеты Harpoon и Storm Shadow.

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