Зеленский впервые за время войны встретится с премьер-министром Индии: названа дата

Встреча состоится в Хиросиме уже в эту субботу.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится на саммите G7 с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом пишет news18.
Как отмечается, на полях саммита G7 с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину состоится первая встреча двух лидеров. Сама встреча пройдет уже в эту субботу в Хиросиме.
"Это будет первая встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Моди с начала полномасштабной войны с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Что именно будут обсуждать лидеры – пока неизвестно.
Напомним, что в пятницу, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым в истории официальным визитом в Саудовскую Аравию.
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