Зеленский встретился с Эрдоганом в Турции – 19 ноября 2025 года / © Associated Press

Сегодня, 19 ноября 2025, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Турции. В рамках поездки он встретился с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом в его президентском комплексе.

Об этом говорится на официальном сайте президента Турции.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и региональную безопасность. По словам представителей обеих сторон, встреча прошла в конструктивном формате, стороны условились продолжать диалог и укреплять партнерство между странами.

Ранее стало известно, что украинский президент Зеленский обсудит детали «тайного соглашения» в Турции и Киеве.

Как сообщали западные СМИ, усилия по мирным переговорам, похоже, набирают обороты, однако между Украиной, РФ и США возникла напряженная пауза из-за тайных консультаций по «дорожной карте» прекращения войны. В то же время Кремль не демонстрирует никаких признаков изменения своих максималистских условий.