Зеленский встретился с гендиректором Apple: Федоров рассказал, какие проекты обсудили

По словам министра, попросили компанию ускорить открытие Apple Store в Украине.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его заместитель Александр Борняков встретились с генеральным директором Apple Тимом Куком и его командой.

"В самом сердце зарождения техгиганта — в городе Купертино — обсудили работу над совместными проектами. В который раз осознал, что ценностно и визийно команда Минцифры очень схожа с Apple", — написал Федоров на странице в Facebook.

По словам министра, Украина вместе с Apple работает над тем, чтобы все сервисы компании были доступны украинцам. Среди совместных проектов, которые обсудили:

локализация голосового помощника Siri — работаем над тем, чтобы Siri говорила на украинском.

ЭКГ в Apple Watch — совсем скоро сервисом смогут пользоваться и украинские пользователи.

Возможность построения компанией Apple датацентра для сервисов iCloud в Украине. По примеру того, который был построен в Дании.

Apple Music — предложили компании создать именно украинскую музыкальную редакторскую команду, как в других странах, — Германии и Франции.

Сотрудничество в направлении переписи населения. Apple уже имеет успешный кейс с проведением переписи населения в одном из штатов. Хотим перенять опыт и использовать инновационные подходы и привлекать диджитал-инструменты.

Возможно сотрудничество в направлении образования по программированию для школьников, в университетах, среди ветеранов, в сфере здравоохранения, для компьютеризации школ и учителей в поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.

"Вместе с президентом презентовали проект Дія City — лучшую налоговую систему для IT в мире. Также поделились опытом внедрения первых в мире цифровых паспортов в Дії. Показали наше мобильное приложение Дія команде Apple, которое им понравилось. Также попросили компанию ускорить открытие Apple Store в Украине ", — резюмировал Федоров.

Напомним:

Кроме встречи с Тимом Куком, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon Джеффом Безосом.

с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon Джеффом Безосом. Кроме того, Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

Новости мира: Зеленский встретился с Тимом Куком и побывал в Стэнфордском университете

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