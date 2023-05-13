Зеленский встретился с Папой Римским Франциском: детали, фото и видео

Глава государства Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл в Ватикан на частную аудиенцию с Папой Франциском. Его встретили в Апостольском дворце.

Об этом сообщает France 24 и Vatican News.

Известно, что встреча лидеров длилась около 40 минут и была посвящена гуманитарной и политической ситуации в Украине после войны.

Папа Франциск заверил Зеленского в своих постоянных молитвах. Они согласились с постоянным требованием продолжать оказывать гуманитарную помощь населению, и Папа подчеркнул, в частности, необходимость "жестов гуманности" относительно наиболее уязвимых, невинных жертв конфликта.

Владимир Зеленский с Папой Римским Франциском провели 40-минутную беседу / Фото: Офис президента Украины

По традиции лидеры обменялись подарками. Папа Римский Франциск подарил президенту Зеленскому бронзовую скульптуру, олицетворяющую оливковую ветвь – символ мира. Он также представил Документ 2019 года о человеческом братстве за мир во всем мире и жизни вместе и том под названием "Энциклика о мире в Украине".

Со своей стороны, украинский президент привез Папе произведение искусства, изготовленное из пуленепробиваемой пластины, и картину "Потеря" об убийстве детей во время конфликта.

Владимир Зеленский с Папой Римским Франциском обменялись подарками / Фото: Getty Images

Следует отметить, что эта встреча состоялась впервые почти за 15 месяцев полномасштабной войны в рамках дипломатического тура украинского лидера. Зеленский с утра уже встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони.

Напомним, ранее понтифик сделал интригующее заявление о том, что Ватикан принимает участие в секретной миссии, призванной прекратить войну в Украине.

"Сейчас есть миссия, но она еще непублична. Когда она станет доступна, я расскажу о ней", — сказал тогда Папа Римский.

Зеленский встретился с Папой Римским Франциском

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