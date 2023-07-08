Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле: подробности (фото, видео)

Владимир Зеленский и Патриарх Варфоломей обсудили, в частности, формулу мира и депортацию украинских детей Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Стамбул встретился Патриархом Варфоломеем. Владимир Зеленский проинформировал Вселенского Патриарха о ситуации на фронте и депортации украинских детей.

Владимир Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле, в соборе Святого Георгия. / Фото: Владимир Зеленский

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В ходе встречи президент Украины выразил благодарность Его Всесвятости за непреклонную поддержку нашей страны, молитвы за мир, осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам, пострадавшим в результате войны России против Украины.

"Я хочу поблагодарить Его Всесвятость. Сегодня важный день – наша борьба длится уже 500 дней – с момента полномасштабного вторжения. Мы здесь получили поддержку Его Всесвятости, молитвы за наших бойцов, за народ, за наших людей, за жизнь в Украине. Говорили о формуле мира, о возвращении пленных, возвращении наших детишек", — заявил Зеленский.

Вселенский Патриарх отметил важность достижения мира в Украине.

"Вселенский Патриархат как Матерь-церковь всех православных в Украине всегда находится на их стороне. Хочу пожелать, чтобы вернулись все пленные и все дети, которые сейчас находятся вдали от своих домов", – сказал Патриарх Варфоломей.

В соборе Святого Георгия также состоялся поминальный молебен о жертвах войны в Украине.



"Благодарю Вселенского Патриарха Варфоломея за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей", — сказал президент Зеленский.

В Стамбуле состоялся поминальный молебен о жертвах войны в Украине.

В Стамбуле состоялся поминальный молебен о жертвах войны в Украине.

В Стамбуле состоялся поминальный молебен о жертвах войны в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом приоритетным вопросом была помощь страны в возвращении из российского плена украинских граждан.

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