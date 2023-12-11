Зеленский встретился в США с Ллойдом Остином и Чарльзом Брауном: стали известны подробности

Участники встречи обсудили развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Общение состоялось в Национальном университете обороны США.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

"Обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны. Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не простит России полномасштабную захватническую войну и объяснил невозможность компромисса с Путиным.

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