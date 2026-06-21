Зеленский выдвинул категорическое требование Беларуси — что он заявил

Зеленский рассказал о роли Беларуси в атаках российских дронов / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский публично призвал самопровозглашенного главу Беларуси Александра Лукашенко прекратить любую техническую поддержку российских атак на Украину и остановить поставки топлива для нужд армии РФ.

Об этом говорилось в интервью Зеленского телеведущей ТСН Алле Мазур.

По словам президента, вопрос использования белорусской инфраструктуры в интересах российских войск существует уже давно.

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«Технически помогают поражать Украину»

«История с ретрансляторами — не история вчерашнего дня. Это долгий процесс, за этим стоят жертвы исключительно Украины. Технически они координируются и технически они помогают более точному поражению российскими, иранскими дронами украинского общества. Вот что происходит», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Киев уже неоднократно передавал Минску ответные сигналы через закрытые каналы коммуникации.

«Когда я что-то делаю публично, и в этом заключается моя стратегия, я до этого делаю некоторые шаги, деэскалируя, непублично. На уровне разведок и военных, на уровне руководства Беларусь получила информацию: „Заканчивайте помогать русским“», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, у украинских спецслужб есть вся необходимая информация об этих процессах.

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«Пусть оставит свои извинения для себя»

Президент также прокомментировал объяснения и прощения со стороны Александра Лукашенко.

«Лукашенко получил эту информацию. Он должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию. Не просто словами „я извиняюсь“. Его „прощаю“ пусть он оставит для себя. Он не работает после первого дня войны. Я это объяснял из-за наших разведок и Службы безопасности — на разных уровнях у нас есть контакт», — сказал Зеленский.

Требование убрать ретрансляторы

Президент сообщил, что Украина выдвинула Беларуси конкретное требование о прекращении технической помощи России.

«Шаг номер один — никакой технической поддержки. Прямая поддержка, ретранслятор. Выключите их и покажите нам, что это снято», — заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что украинская сторона неоднократно поднимала этот вопрос раньше, однако теперь перешла к публичным заявлениям.

Мы говорили об этом неоднократно. Сейчас мы вышли на стадию публичного сигнала», — отметил президент.

Он также дал понять, что ожидает скорейшей реакции.

«Это все произойдет в течение недели. Либо они это сделают, либо мы», — предупредил глава государства.

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Украина требует прекратить поставки топлива для армии РФ

Кроме вопроса ретрансляторов, президент поднял и тему обеспечения российских войск топливом.

«Мы также посылаем им сигнал: прекратите, пожалуйста, поставки топлива для российской армии», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина ожидает от Минска конкретных шагов, а не очередных пояснений или заявлений.

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