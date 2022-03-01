Зеленский выходит на контакт с Белым домом сверхсекретным каналом связи

Для переговоров президента с администрацией США используют надежно защищенный спутниковый телефон.

США продолжают поддерживать регулярный контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским по защищенному спутниковому телефону, который США предоставили украинскому правительству перед вторжением России.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированного американского чиновника.

Ранее наиболее безопасная связь проходила через посольство в Киеве. Когда США готовились к эвакуации посольства, поскольку нарастали страхи по поводу российского вторжения, США передали телефон, который сейчас используется украинскими властями.

Защищенный телефон позволяет Зеленскому оставаться на связи с США во время его перемещений, добавил чиновник. Зеленский четко дал понять, что намерен остаться в стране, и сейчас он переезжает в несколько мест в Киеве, защищенных и безопасных.

Выступление украинского президента перед Европарламентом во вторник, 1 марта, было передано через видеотрансляцию из неприметной комнаты, украшенной только украинским флагом.

По словам чиновника, США предоставили аналогичный спутниковый телефон министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби. Телефон требует электроэнергии, но может работать от генератора или автомобильного аккумулятора.

Сначала украинцам понадобилось несколько дней, чтобы настроить спутниковые телефоны, поскольку инструкции по использованию были на английском, а не украинском языке.

Напомним, во вторник, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

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