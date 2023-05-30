Зеленский высказался о вранье Путина: "Россия лжет даже тем странам, которые были к ней близки"

Лидер страны-агрессорки России Путин лжет даже своим союзникам. В качестве примера – его разговор с главой КНР Си Цзиньпином, которого Путин заверил, что не будет размещать ядерное оружие за пределами своей страны.

Об этом в интервью изданию Chosun рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия лжет даже тем странам, которые были к ней в чем-то близки, даже тем странам, которые считали Россию честным союзником. Российская риторика о ядерном оружии — это только политика. Неудачная политика, неправильная политика", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что в контексте «мирного плана, который разработал Китай, Украина четко сформулировала, что основная — разработанная именно нашим государством формула мира.

"Если и только если Китай заявит четкую и жесткую позицию о том, что российские войска должны быть выведены со всех территорий Украины, я думаю, это может быть нам полезно", — подытожил президент.

Напомним, что Россия засекретила значительную часть своих военных расходов, которые, вероятно, оказывают давление на российский бюджет.

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