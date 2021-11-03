Зеленский "загнал Байдена в угол": что пишут западные СМИ о разговоре лидеров обеих стран в Глазго

Зеленский "загнал Байдена в угол": что пишут западные СМИ о разговоре лидеров обеих стран в Глазго

В Глазго на экологический саммит собрались 120 глав государств и правительств, которые решают судьбу планеты.

Президент Украины Владимир Зеленский на королевском приеме в Глазго пообщался с лидером США Джо Байденом. Инициатором разговора стал глава украинского государства. Западные СМИ пишут, что Зеленский "загнал Байдена в угол", чтобы обсудить напряженную ситуацию с Россией на фоне наращивания войск у украинской границы.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

По информации издания, в расписании встреч президента США Байдена разговор с Зеленским не был запланирован. Президент Украины, находившийся на приеме в шотландском Глазго, воспользовался возможностью обсудить конфликт на Донбассе. В частности, они говорили о новом скоплении войск РФ у границы с Украиной, которое вновь вызвало беспокойство по поводу намерений Москвы в регионе.

О том, что разговор проходил, Зеленский опубликовал сообщение в Twitter, написавшы: "В ходе разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине".

При разговоре с @POTUS в Glasgow, здравоохранения в Донбах был обсужден. continues to support territorial integrity and reforms in. pic.twitter.com/ni4YTkDZV2 – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Как замечает британская газета, Вашингтон был важным союзником Киева с тех пор, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, что повлекло за собой конфликт между украинскими войсками и сепаратистами. Также в издании уверяют, что у Америки есть видео, на котором видно, как российские военные поезда и колонны везут танки и ракеты на украинскую границу. Пентагон заявил, что следит за наращиванием войск.

Разговор Байдена и Зеленского, как пишет газета, подтвердил чиновник администрации США. " Я могу подтвердить, что они говорили на приеме вчера вечером, и президент Байден подтвердил нашу давнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал чиновник DailyMail.

Отметим, что президент России Владимир Путин отказался посетить глобальный климатический саммит COP26.

Напомним, Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнило информацию о переброске российских войск к украинской границе. По их информации, по состоянию на 1 ноября у украинской границы и на оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч.

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