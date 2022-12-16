Зеленский заявил, что новый пакет санкций ЕС не должен стать последним

Украинский президент подчеркнул, что давление на государство-агрессора нужно усиливать, в частности, санкционной политикой.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров и общественность тех стран, которые боролись за более мощный пакет антироссийских санкций, одобренный Евросоюзом.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения.

"Евросоюз утвердил девятый пакет санкций против России за войну. Девятый, но, очевидно, не последний. Потому что очевидно, что давление нужно усиливать", — заявил украинский лидер.

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Зеленский заверил, что украинские власти продолжат работать с Еврокомиссией, с лидерами стран ЕС, с общественностью Европы, чтобы "действующая санкционная политика работала на окончание войны и не давала России неправильных сигналов – сигналов, которые якобы готовы ослаблять давление".

"Я благодарю всех, кто сохраняет принципиальность! Слава всем, кто работает ради нашей победы!" – завершил президент.

Напомним, Европейский Союз официально согласовал девятый пакет санкций против агрессора Российской Федерации.

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