Зеленский заявил, что разведка перехватила план России по разрушению политической ситуации в Молдове

Речь идет о документе, где указан план действий, чтобы сломать Молдову, ее демократический порядок и установить контроль над ней.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка государства перехватила план России по разрушению политической ситуации в Молдове. Речь идет об уничтожении демократического порядка Молдовы и захвате власти.

Об этом глава государства рассказал на спецзаседании Евросовета 9 февраля.

Зеленский передал эти данные президенту Молдовы Майе Санду.

Также читайте Может пойти по пути Украины: Лавров пригрозил Молдове за желание вступить в НАТО

"Проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", – проинформировал президент Украины.

В то же время он отметил, что неизвестно, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы.

"Но мы увидели, что они собираются делать, и мы узнали в этом именно то, что они (россияне – ред.) уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности, в Европе. Ничего нового", – добавил Зеленский.

Напомним, в начале января экс-министр обороны Румынии Василе Динку заявил, что Россия атакует Молдову изнутри, и в 2023 году россияне будут проводить действия по дестабилизации этого государства, чтобы остановить его проевропейский курс.

В середине января Санду заявила, что если бы России удалось воплотить план по оккупации юга Украины, то через несколько дней после этого оккупанты были бы уже в Кишиневе. Президент также сообщила, что Молдова предпринимает шаги, чтобы улучшить собственную защиту и усилить оборонный сектор.

Позже Санду попросила союзников укрепить возможности ПВО Молдовы, заявив, что РФ пытается использовать свое влияние на сепаратистское движение в "Приднестровье", чтобы дестабилизировать остальную страну.

Зачем Зеленский улетел в Британию, Францию и Бельгию? | Алена Гетьманчук

Читайте также: