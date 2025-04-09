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Зеленский заявил об угрозе новой войны: как это связано с системами Patriot
Украинский президент назвал такую ситуацию «опасной для всех».
Существует высокая вероятность военного конфликта между Израилем и Ираном ввиду поставок союзнику США на Ближнем Востоке дефицитных американских систем ПВО Patriot
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.
При этом он напомнил, что Украина неоднократно обращалась с запросами в Вашингтон по поводу дополнительных систем ПВО от США. В частности, об этом шла речь во время последнего телефонного разговора украинского президента с президентом США Дональдом Трампом, пообещавшим «подумать, что можно сделать».
«Я никогда не сравниваю ни конфликты, ни войны. Всегда плохо, когда теряются человеческие жизни. Но я хотел бы, чтобы мы справедливо смотрели на вещи. Когда мы обращались в Соединенные Штаты по поводу систем „Петриот“, нам говорят, что есть дефицит… И в настоящее время есть поставки систем ПВО из США на территорию Израиля. Это говорит о том, что готовятся к возможным военным действиям Израиль — Иран», — заявил Зеленский.
Украинский президент назвал такую ситуацию «опасной для всех».
«Но, прежде всего, я хотел бы сказать, что мы фиксируем то, что в США были системы, но Америка говорит такими действиями о своих приоритетах. Я считаю, что это важный сигнал, который мы должны обсуждать», — добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками, если эта страна не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.