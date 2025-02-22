Зеленского сделают виноватым в провале нереалистической миротворческой миссии Трампа – Портников

Президент США Дональд Трамп не умеет и не хочет признавать свои ошибки и поражения. Поэтому сейчас, когда становится очевиднее крах его амбициозных планов быстро закончить войну в Украине и получить лавры миротворца, он попытается переложить ответственность за свои неудачи на кого-то другого.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

"Что делать, когда речь идет о настоящем политическом фиаско и понимании того, что Путина так просто не обыграть? Нужно искать виновного, ведь амбициозный американский президент никогда не признавал собственных ошибок. И сейчас принято решение сделать виновным в провале совершенно нереалистичной миссии Дональда Трампа президента. Зеленского. Ну а если к этому добавить личную антипатию, которую Трамп имеет к Зеленскому, то все становится на свои места. Задачи и цели американского президента становятся очевидными", – отметил журналист.

По его словам, теперь остается один вопрос – что Трамп будет делать с Россией и как будет строить свои отношения с Кремлем, который "откровенно насмехается над ним" и на самом деле сводит на нет все усилия Трампа создать себе "образ миротворца".

"Можно сколько угодно ругать Зеленского, называть его диктатором, упрекать, что тот не ценит помощи США, говорить об авторитарных амбициях украинского президента, требовать провести выборы… Все это понятно, но что делать с Путиным, если он не соглашается на предложения Трампа и считает, что сам президент США в конце концов должен согласиться на все максималистские российские условия окончания войны?" – заметил Портников.

По мнению журналиста, условия, выдвигаемые РФ, не остановятся на полном поглощении Украины. На самом деле Кремль преследует цель превратить Российскую Федерацию в "настоящего политического, а, возможно, и экономического в будущем гегемона Европы".

Напомним, Фицо вслед за Трампом напал на Зеленского и обвинил его в желании продолжать войну. Премьер Словакии фактически оправдал российскую агрессию против Украины и заявил, что украинский президент не желает провести выборы.

Читайте также: