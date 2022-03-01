Зеленскому аплодировали стоя и поздравили его с подписанием заявки на вступление в ЕС — заседание Европарламента

Зеленскому аплодировали стоя и поздравили его с подписанием заявки на вступление в ЕС — заседание Европарламента

Представителям нашей страны, а также нашему народу аплодировали стоя.

Во время выступления в Европарламенте депутаты поздравили президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего накануне документ о вступлении в ЕС. Представителям нашей страны, а также нашему народу аплодировали стоя.

“Президент, спасиб за то, что показали все миру. Спасибо, что встали и дали отпор. Спасибо, что напомнили об опасности. История вдохновляет нас, граждане отдают самое ценное, что у них есть, и останавливают танки. Женщины с автоматами. Все те, кто жил в оккупации, знают, сколько стоит свобода. Мы признаем европейскую перспективу Украины. В связи с чем мы поздравляем заявку украинского президента на вступление в ЕС”, — сообщила во время заседания представитель Европарламента.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: