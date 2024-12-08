Зеленскому и Украине хотелось бы договориться и прекратить это безумие — Трамп

Дональд Трамп заявил, что для завершения войны в Украине нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров, подчеркивая важность сохранения человеческих жизней.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч военных и гораздо больше мирных жителей.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Также Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить это безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней безвозвратно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это продолжится, это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет", — рассказал он.

Скрин

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал итоги закрытых переговоров в Париже с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.

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