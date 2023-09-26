"Зеленскому кто-то дает плохие советы": в администрации президента Польши озвучили предположение

Марчин Пшидач отметил, что разрыв какого-либо партнерства с союзниками не будет в интересах Украины.

Руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Марчин Пшидач заявил, что выступление президента Владимира Зеленского в ООН вызвало критическую реакцию не только Польши, но и других государств.

Об этом Пшидач сказал в эфире Radio ZET.

В минувший вторник, 19 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, на которой также присутствовал президент Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский сравнил введение пятью европейскими странами эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию с "триллером с зерном на заднем плане". Он также заявил, что некоторые страны "помогают подготовить сцену для московского актера".

Такое заявление было критически воспринято в Польше.

"Возможно, на стороне Киева сыграли какие-то плохие эмоции... Наверное, в окружении президента Зеленского есть люди, которые просто ему плохо подсказывают", — заявил Пшидач.

Представитель администрации президента Польши добавил, что разрыв какого-либо партнерства с союзниками не будет в интересах Украины.

Во время визита в Нью-Йорк должна была состояться встреча президентов Польши и Украины, но этого не произошло. Пшидач заверил, что польская сторона открыта для переговоров: "Если будет конструктивный подход, мы не исключаем контактов на самом высоком уровне".

Чиновник заверил, что Польша не хочет обострять и без того напряженную ситуацию на линии Варшава – Киев.

"Переговоры должны привести к конструктивным выводам, во-вторых, мы не должны довести до обострения высказывания. С украинской стороны уже было сказано очень многое", — отметил он.

Пшидач заверил, что ведет переговоры с ближайшим окружением президента Зеленского, а общественность будет проинформирована о решении по этому делу. И добавил, что контакты в Варшаве и Киеве направлены на скорейшее решение проблемных вопросов.

Напомним, ранее Марчин Пшидач заявил, что если Украина "не захочет дружить с Польшей, навязываться не будем".

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