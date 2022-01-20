"Зеленые человечки" и кибератаки: в США сочтут вторжением даже "невоенные" действия России

"Зеленые человечки" и кибератаки: в США сочтут вторжением даже "невоенные" действия России

Джо Байден в этом контексте напомнил о российской агрессии 2014 года.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену за агрессию по отношению к Украине, даже если она не будет сопровождаться открытыми военными действиями.

Такое заявление американский лидер сделал на встрече с членами Целевой группы по внедрению инфраструктуры в США в четверг, 20 января.

"Россия имеет большой опыт использования в целях агрессии мер, кроме открытых боевых действий: нападения вооруженных формирований, так называемые атаки в серых зонах, действия российских солдат без российской формы", — перечислил американский президент.

Джо Байден в этом контексте напомнил о российском вторжении в 2014 году, которое началось с появления "зеленых человечков", а также хакерские атаки, которые он отнес к способам ведения "гибридной войны".

“Это касается “зеленых человечков” в форме и кибератак. Мы должны быть готовы дать решительный и общий ответ на это с применением различных инструментов, которые есть в нашем распоряжении", — добавил он.

Президент Байден также предупредил, что любое пересечение границы Украины организованными военными подразделениями РФ будет считаться вторжением.

“Если любые мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину. Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит большую цену", – подчеркнул президент США.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает. Его заявление содержало намек на слова главы Белого дома о том, что санкции против России будут разными в зависимости, совершит ли Кремль "незначительное вторжение" или решится на полномасштабное нападение.

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