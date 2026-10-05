"Зеленые человечки" могут появиться в стране НАТО: тревожное предупреждение из Германии

Армия Германии / © Associated Press

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Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер предупредил о росте риска прямого столкновения с Россией. По его словам, Москва может прибегнуть к ограниченным операциям против стран НАТО по сценарию «зеленых человечков», хотя признаков подготовки к полномасштабному нападению на данный момент нет.

Об этом Егер заявил во время выступления перед немецкими парламентариями, пишет Politico.

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«Германии угрожает быть вовлеченной в насильственный конфликт с Россией», — заявил глава BND.

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По его словам, Берлин стал одной из ключевых целей российских действий, поскольку препятствует стремлению Москвы усилить свое влияние в Европе.

«Германия стала серьезным препятствием для гегемонистского проектирования силы России в Европе и, как следствие, основной целью российских действий», — подчеркнул Егер.

В качестве одного из примеров он привел попытку атаки на украинский грузовой самолет Ан-2 в аэропорту Лейпцига в августе.

«Зеленые человечки» вместо большого вторжения

Егер отметил, что на данный момент не видит доказательств подготовки Россией масштабного нападения на государство-члена НАТО.

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В то же время он не исключает менее масштабных и целенаправленных операций.

«Мы считаем вполне возможным, что Россия может проводить целенаправленные, менее масштабные операции», — сказал глава немецкой разведки.

По его словам, они могут напоминать действия так называемых «зеленых человечков», которых Россия использовала во время захвата Крыма в 2014 году.

В BND ожидают усиление атак на Украину

Отдельно Егер предупредил, что война России против Украины входит в «новую и чрезвычайно опасную фазу».

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По его мнению, Кремль будет стремиться продемонстрировать военные успехи на фоне роста внутреннего и экономического давления.

«Россия полна решимости поставить Украину на колени этой зимой. Мы должны ожидать российских атак такой силы и жестокости, каких мы еще не видели в подобных масштабах», — заявил он.

Егер считает, что Владимир Путин уже не может просто прекратить войну без рисков для собственной внутренней позиции.

«Он должен продемонстрировать успех в Украине, который с российской точки зрения оправдал бы огромные жертвы, принесенные до сих пор», — подытожил глава BND.

Германия и Польша говорят о гибридной угрозе со стороны РФ

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин фиксирует регулярные нарушения воздушного пространства и гибридные атаки на инфраструктуру страны. Одним из самых серьезных эпизодов он назвал инцидент в лейпцигском аэропорту.

«Только по счастливому стечению удалось избежать взрывов, которые могли повлечь человеческие жертвы. Мы сделали из этого выводы», — сказал Мерц.

По его словам, Германия уже приняла ряд ответных мер: закрыла российское консульство в Бонне и Российский дом в Берлине, а также выслала ряд граждан РФ.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что на данный момент не видит признаков подготовки России к полномасштабному вторжению в одну из стран НАТО. Однако, по его словам, РФ уже ведет против Европы гибридную войну, а ответ Альянса на возможную серьезную атаку будет зависеть от политического решения союзников.

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