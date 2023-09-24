"Зеленые человечки" захватили монастырь на севере Косово: в перестрелке с полицией погибли трое вооруженных людей

В воскресенье, 24 сентября, вооруженные люди на бронетехнике захватили монастырь в селе Баньска на севере Косово, населенном этническими сербами. Полиция окружила монастырь, в перестрелке погиб один полицейский и трое нападавших.

Об этом сообщает Reuters.

По данным косовской полиции, в село проникла группа из примерно 30 вооруженных людей на бронетехнике, которые вступили в столкновение с правоохранительными органами, а затем забаррикадировались в здании монастыря.

Рашко-Призренская епархия Сербской православной церкви, в которую входит Баньська, сообщила, что мужчины на бронированной машине ворвались на территорию монастыря, заставив монахов и паломников закрыться внутри храма.

После нескольких часов осады и перестрелки с полицией, группа злоумышленников покинула монастырь.

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти и министр внутренних дел края Кшелал Буряк обвинили в нападении "преступников, спонсируемых Сербией".

"Они являются профессионалами с военным и полицейским опытом", — сказал Курти.

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции вечером в воскресенье заявил, что в результате столкновений с полицией Косово погибли три серба и еще двое получили тяжелые ранения. "Это, безусловно, один из самых трудных дней для нашей страны и нашего народа", — сказал он.

Вучич заявил, что инициирует заседание совета национальной безопасности Сербии после инцидента в Косово.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Курти, информируя об этом инциденте, сообщил об одном убитом косовском полицейском.

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