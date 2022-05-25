"Зеленый коридор": Китай призвал обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна

Власти Китая готовы поддерживать связь со всеми сторонами для решения этого вопроса.
Власти Китая призвали обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна. Для этого они предлагают в кратчайшие сроки создать "зеленый коридор".
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, пишет НВ.
"В нынешней ситуации международное сообщество должно способствовать прекращению огня как можно быстрее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна", – заявил он.
Напомним, Украина ведет переговоры о создании организации стран-экспортеров зерна.
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