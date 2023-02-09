Землетрясение докатилось до Италии: за ночь жители Сиены пережили более полусотни подземных толчков

В итальянском городе земля непрерывно двигалась, но магнитуда толчков была небольшой – от 3,5 до 2,8.

Жители города Сиена в провинции Тоскана на северо-западе страны пережили ночь ужаса 9 февраля. Тысячи людей, испуганные подземными толчками, покинули свои дома и оставались ночью на площадях и улицах.

Об этом сообщает местное издание La Nazione.

Первое землетрясение было магнитудой 3,5. Эпицентр толчка был под самым городом на глубине 8 км. Жители стали выходить на улицы, центральная площадь Пьяцца дель Кампо была переполнена людьми.

#Terremoto #Siena Gente в piazza del Campo

допо ла chiusura degli uffici comunali a seguido delle scosse (circa 60 finora) che proseguono anche stamani. La più forte rimane la prima alle 21:51 di ieri. Si stanno concludendo и controlli. Al moment non sono risultate criticità pic.twitter.com/SW3NQVOFU9 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 9, 2023

За ночь было зафиксировано почти 40 подземных толчков, к счастью, не слишком сильных, чтобы привести к разрушениям зданий. Лишь в некоторых старинных домах в исторической части города, включенной в культурное наследие ЮНЕСКО, появились трещины и произошел небольшой оползень на дороге.

На всякий случай, власти закрыли в городе все учебные заведения и музеи ради безопасности. Также утром после новых толчков были эвакуированы люди из Дворца правосудия.

В 11:04 произошел последний из серии 60 афтершоков, около половины из которых были меньше магнитуды 2.

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Как известно, Италия, расположенная на восхождении между Евразийской плитой и Африканской плитой, толкающей ее к Балканам в своей северной части, подвергается риску землетрясений на значительной части своей территории.

Профессор геофизики в университете Сиены Дарио Альбарелло сообщил, что подземные толчки не связаны с разрушительным землетрясением в Турции. Сейсмически активные зоны расположены на большом расстоянии, поэтому динамических эффектов взаимодействия между ними быть не может.

Напомним, в портовом городе Искендерун в Турции, пострадавшем от разрушительных землетрясений, начала подниматься приливная волна из-за повышения уровня моря.

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