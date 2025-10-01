ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Землетрясение на Филиппинах: десятки погибших и масштабные разрушения (фото)

Землетрясение на Филиппинах привело к отключению электроэнергии и разрушению сооружений, в том числе более столетней церкви. Больше всего пострадала северная часть Себу, где объявлено состояние бедствия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Землетрясение магнитудой 6,9 нанесло серьезный ущерб

Землетрясение магнитудой 6,9 нанесло серьезный ущерб / © Associated Press

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9, количество жертв, по последним данным, возросло до 31 человека, более 140 человек получили ранения. Власти предупреждают, что показатели могут возрасти, ведь спасатели все еще разбирают завалы разрушенных построек.

Об этом сообщает АР.

Землетрясение магнитудой 6,9 повлекло за собой обрушение стен и жилых домов в центральной провинции страны. Больше всего пострадала северная часть Себу, где объявлено состояние бедствия.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение / © Associated Press

На Филиппинах произошло мощное землетрясение / © Associated Press

Землетрясение произошло ночью по местному времени и привело к массовым перебоям с поставкой электроэнергии. Глубина землетрясения была оценена в 10 км, зафиксирован ряд повторных толчков, однако угрозы цунами нет.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение / © Associated Press

На Филиппинах произошло мощное землетрясение / © Associated Press

На Филиппинах регулярно случаются землетрясения и извержения вулканов. Островной страной также ежегодно проносятся около 20 тайфунов и ураганов.

Напомним, 28 сентября во Львовской области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Стрыйском районе. Подземные толчки были силой 3,0 балла по шкале Рихтера. По классификации такие землетрясения заносят в неощутимые.

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie