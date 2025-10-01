Землетрясение на Филиппинах: десятки погибших и масштабные разрушения (фото)

Землетрясение магнитудой 6,9 нанесло серьезный ущерб / © Associated Press

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9, количество жертв, по последним данным, возросло до 31 человека, более 140 человек получили ранения. Власти предупреждают, что показатели могут возрасти, ведь спасатели все еще разбирают завалы разрушенных построек.

Об этом сообщает АР.

Землетрясение магнитудой 6,9 повлекло за собой обрушение стен и жилых домов в центральной провинции страны. Больше всего пострадала северная часть Себу, где объявлено состояние бедствия.

Землетрясение произошло ночью по местному времени и привело к массовым перебоям с поставкой электроэнергии. Глубина землетрясения была оценена в 10 км, зафиксирован ряд повторных толчков, однако угрозы цунами нет.

На Филиппинах регулярно случаются землетрясения и извержения вулканов. Островной страной также ежегодно проносятся около 20 тайфунов и ураганов.

Напомним, 28 сентября во Львовской области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Стрыйском районе. Подземные толчки были силой 3,0 балла по шкале Рихтера. По классификации такие землетрясения заносят в неощутимые.