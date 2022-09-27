Землетрясение ни при чем: утечка на "Северных потоках" была вызвана взрывами — Reuters

Сейсмическая активность, обнаруженная в районе утечки газа в трубопроводах, была вызвана произошедшими в воде взрывами, а не в породе под морским дном, подчеркнул эксперт.
Утечка на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток-2" стала результатом подводных взрывов.
Об этом говорится в заявлении сейсмолога Шведской национальной сейсмической сети Берна Лунда, передает Reuters.
По словам Лунда, сейсмическая активность, обнаруженная в районе утечки газа в трубопроводах, была вызвана произошедшими в воде взрывами, а не в породе под морским дном.
В то же время премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что нельзя исключать вероятность саботажа.
"Мы говорим о трех истоках с некоторым расстоянием между ними, и потому трудно представить, что это совпадение", – отметила глава датского правительства.
Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд также согласился с тем, что причиной утечки мог стать саботаж.
"Исходя из информации, которую мы видели до сих пор, многое указывает на акты саботажа", – заявил он.
По словам Аасланда, правительство Норвегии во вторник, 27 сентября, приняло решение повысить готовность к чрезвычайным ситуациям по инфраструктуре, наземным и морским установкам на норвежском континентальном шельфе.
Напомним, 26 сентября Дания сообщила об утечке газа из неработающего трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Северный поток-1". Утечка зафиксирована в Балтийском море у берегов острова Борнгольм. Ряд государств, среди которых и Россия, заявили, что причиной аварий могли стать диверсии.
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