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Землетрясение произошло возле Азербайджана: колебания ощутили и в РФ (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Землетрясение произошло возле Азербайджана: колебания ощутили и в РФ (видео)

Возле Азербайджана 4 июля произошло землетрясение / Фото: pixabay.com

Потрясло ряд азербайджанских и российских населенных пунктов.

В ночь на вторник, 4 июля, землетрясение произошло у побережья Азербайджана. Многие жители Баку, почувствовав колебания, вышли на улицы города с вещами. Также землетрясение ощутили в азербайджанских городах Губа, Хачмаз, Сиязань и Сумгайит.

Об этом сообщает издание Media.az.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 46 км на северо-восток от города Хачмаз. По разным данным, его магнитуда составляет 5,4 – 5,9 балла. Европейские сейсмологи информируют о 5,4 балла, азербайджанские – о 5,7; российские – о 5,9.

В МЧС Азербайджана заявили, что из-за подземных толчков никто не пострадал.

Колебания почувствовали также жители российских Дагестана, Махачкалы и Дербента, сообщили местные паблики и опубликовали соответствующие видео.

Напомним, 3 июля произошло мощное землетрясение в Тихом океане. Подземные толчки зафиксированы в Королевстве Тонга, их магнитуда – 6,9 балла.

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Дата публикации
Просмотры
183
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