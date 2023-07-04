Землетрясение произошло возле Азербайджана: колебания ощутили и в РФ (видео)

В ночь на вторник, 4 июля, землетрясение произошло у побережья Азербайджана. Многие жители Баку, почувствовав колебания, вышли на улицы города с вещами. Также землетрясение ощутили в азербайджанских городах Губа, Хачмаз, Сиязань и Сумгайит.

Об этом сообщает издание Media.az.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 46 км на северо-восток от города Хачмаз. По разным данным, его магнитуда составляет 5,4 – 5,9 балла. Европейские сейсмологи информируют о 5,4 балла, азербайджанские – о 5,7; российские – о 5,9.

В МЧС Азербайджана заявили, что из-за подземных толчков никто не пострадал.

Колебания почувствовали также жители российских Дагестана, Махачкалы и Дербента, сообщили местные паблики и опубликовали соответствующие видео.

Напомним, 3 июля произошло мощное землетрясение в Тихом океане. Подземные толчки зафиксированы в Королевстве Тонга, их магнитуда – 6,9 балла.