Землетрясение сдвинуло целую страну: ученые обнаружили необычный эффект в Японии

Землетрясение / © Associated Press

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После мощного землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в Японии 11 марта 2011 года, почти вся территория страны сместилась к востоку.

Об этом говорится в материале CNN.

По данным GPS-станций, примерно через 15 минут после начала землетрясения Япония одновременно сдвинулась к востоку на 5-6 миллиметров. Сначала эти сигналы могли воспринимать как ошибку в данных, однако исследователи пришли к выводу, что речь идет о реальном сейсмическом явлении.

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Геофизикиня Чикагского университета Суньон Пак объяснила, что необычность движения заключалась в его масштабе: почти вся Япония сместилась одновременно — от Хоккайдо до Кюсю.

После анализа GPS данных и сейсмической информации ученые предположили, что волны от землетрясения достигли ядра Земли, отбились от него и вернулись к земной коре. Именно это могло привести к смещению нескольких тектонических плит.

Исследователи отмечают, что подобное явление раньше не фиксировались. Оно было слабее обычного разрушительного землетрясения, но охватило чрезвычайно большую территорию.

Ученые полагают, что открытие может помочь лучше понять сейсмические риски после мощных землетрясений. В отличие от афтершоков такой тип волн может возвращаться к земной коре примерно через 15 минут после основного толчка.

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Напомним, в столице Венесуэлы — Каракасе — всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. Десятки дома обрушились, много погибших и сотни раненых. По официальным данным, по состоянию на 8 утра 32 погибших и 700 раненых в столице, однако эта статистика не включает жертв в штате Ла-Гуайра, вблизи Каракаса и наиболее пострадавшего аэропорта города.

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